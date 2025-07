UN PIANO SOUS LES ARBRES Lunel-Viel

Du jeudi 21 au dimanche 24 août, prenez place au parc de l’orangerie à Lunel-Viel et laissez-vous porter par des notes de jazz, de chanson française et de musique classique.

Un festival pour tous

Le jazz, la musique classique et la chanson française se succèderont tout au long du weekend.

Trois concerts sous les étoiles vous enchanteront le jeudi, vendredi et samedi.

Le festival s’ouvrira le jeudi 21 dès 19h avec le concert de Bridget Yee, pianiste lauréate de plusieurs prix prestigieux et Jeremy Chan, pianiste autralien.

Dès le vendredi, retrouvez les deux têtes d’affiche, Jeanne Cherhal, artiste reconnue pour sa voix envoûtante, ses talents de pianiste et ses textes poétiques, et Peter Cincotti, auteur-compositeur et interprète de jazz pop mêlant divers genres et styles musicaux et salué par le New York Times comme “l’un des chanteurs pianistes les plus prometteurs de sa génération”.

Jeanne Cherhal se produira le vendredi 22 août à 21h30, Peter Cincotti le samedi 23 août à 21h30.

04 67 83 46 94

contact@unpianosouslesarbres.com .

English :

From Thursday August 21 to Sunday August 24, take your place in Lunel-Viel?s Parc de l?orangerie and let yourself be carried away by notes of jazz, French chanson and classical music.

A festival for all

Jazz, classical music and French chanson will follow one another throughout the weekend.

Three concerts under the stars on Thursday, Friday and Saturday.

German :

Nehmen Sie von Donnerstag, dem 21. bis Sonntag, dem 24. August im Parc de l’orangerie in Lunel-Viel Platz und lassen Sie sich von Jazz-Noten, französischem Chanson und klassischer Musik tragen.

Ein Festival für alle

Das ganze Wochenende über werden Jazz, klassische Musik und französische Chansons zu hören sein.

Drei Konzerte unter dem Sternenhimmel werden Sie am Donnerstag, Freitag und Samsta

Italiano :

Da giovedì 21 a domenica 24 agosto, recatevi al Parc de l’Orangerie di Lunel-Viel e lasciatevi trasportare dai suoni del jazz, della chanson francese e della musica classica.

Un festival per tutti

Jazz, musica classica e chanson francese si alterneranno per tutto il fine settimana.

Tre concerti sotto le stelle giovedì, venerdì e sabato.

Espanol :

Del jueves 21 al domingo 24 de agosto, acérquese al Parque de la Orangerie de Lunel-Viel y déjese llevar por los sonidos del jazz, la chanson francesa y la música clásica.

Un festival para todos

Jazz, música clásica y chanson francesa sonarán durante todo el fin de semana.

Tres conciertos bajo las estrellas el jueves, viernes y sábado.

