Informations pratiques

Lunel-Viel

UN PIANO SOUS LES ARBRES

121 Avenue du Parc Lunel-Viel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Du 20 au 23 août 2026 19H

Accessible pour les personnes en situation de handicap

20 Aout: 19h (14€ /10 €) , 21h30 (Gratuit) , 23h( Gratuit)

21 Aout: 18h30 (14€/10€), 21h30 (24€/18€), 23 h (Gratuit)

22 Aout 12h/14h/16h ( Gratuit) , 18h30( 14€/10€), 21h30 (24€/18€), 23h (Gratuite)

23 Aout 11h /14h30/16h30/18h30 ( Gratuite) 21h30 ( 35€/29€)

Pass 6 Concerts = 79€

Pass 3 Concerts= 60€

XVIIIème édition ! Un piano sous les arbres atteint la majorité. Mais, fidèle à sa philosophie d’origine, le festival ne considère aucune musique comme mineure.

Avec Charlie Winston, l’auteur de Like a Hobo, notre grande fête du piano accompagne chacun de nous dans son vagabondage musical récitals de musique classique, rock’n soul mâtiné de New Orleans de Tankus, chant lyrique passé au tamis des musiques persanes d’Ariana Vafadari… .

121 Avenue du Parc Lunel-Viel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 83 46 83

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English : UN PIANO SOUS LES ARBRES

August 20–23, 2026, 7:00 p.m.

Accessible to people with disabilities

August 20: 7:00 p.m. (14? /10 ?), 9:30 p.m. (Free), 11:00 p.m.(Free)

August 21: 6:30 PM (14?/10?), 9:30 PM (24?/18?), 11:00 PM (Free)

August 22: 12:00 PM/2:00 PM/4:00 PM (Free), 6:30 PM (14?/10?), 9:30 PM (24?/18?), 11:00 PM (Free)

August 23: 11:00 a.m./2:30 p.m./4:30 p.m./6:30 p.m. (Free), 9:30 p.m. (35?/29?)

6-Co

L’événement UN PIANO SOUS LES ARBRES Lunel-Viel a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL