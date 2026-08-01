UN PIANO SOUS LES ARBRES Lunel-Viel
jeudi 20 août 2026 · Lunel-Viel
Informations pratiques
Lunel-Viel
UN PIANO SOUS LES ARBRES
121 Avenue du Parc Lunel-Viel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Du 20 au 23 août 2026 19H
Accessible pour les personnes en situation de handicap
20 Aout: 19h (14€ /10 €) , 21h30 (Gratuit) , 23h( Gratuit)
21 Aout: 18h30 (14€/10€), 21h30 (24€/18€), 23 h (Gratuit)
22 Aout 12h/14h/16h ( Gratuit) , 18h30( 14€/10€), 21h30 (24€/18€), 23h (Gratuite)
23 Aout 11h /14h30/16h30/18h30 ( Gratuite) 21h30 ( 35€/29€)
Pass 6 Concerts = 79€
Pass 3 Concerts= 60€
XVIIIème édition ! Un piano sous les arbres atteint la majorité. Mais, fidèle à sa philosophie d’origine, le festival ne considère aucune musique comme mineure.
Avec Charlie Winston, l’auteur de Like a Hobo, notre grande fête du piano accompagne chacun de nous dans son vagabondage musical récitals de musique classique, rock’n soul mâtiné de New Orleans de Tankus, chant lyrique passé au tamis des musiques persanes d’Ariana Vafadari… .
121 Avenue du Parc Lunel-Viel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 83 46 83
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English : UN PIANO SOUS LES ARBRES
August 20–23, 2026, 7:00 p.m.
Accessible to people with disabilities
August 20: 7:00 p.m. (14? /10 ?), 9:30 p.m. (Free), 11:00 p.m.(Free)
August 21: 6:30 PM (14?/10?), 9:30 PM (24?/18?), 11:00 PM (Free)
August 22: 12:00 PM/2:00 PM/4:00 PM (Free), 6:30 PM (14?/10?), 9:30 PM (24?/18?), 11:00 PM (Free)
August 23: 11:00 a.m./2:30 p.m./4:30 p.m./6:30 p.m. (Free), 9:30 p.m. (35?/29?)
6-Co
L’événement UN PIANO SOUS LES ARBRES Lunel-Viel a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL