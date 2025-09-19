Un pied dans la tombe Calais Coeur de Vie Calais

Un pied dans la tombe Calais Coeur de Vie Calais vendredi 19 septembre 2025.

Un pied dans la tombe Vendredi 19 septembre, 09h30 Calais Coeur de Vie Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T16:30:00

Cette exposition invite le visiteur à mettre « un pied dans la tombe » aux côtés de l’archéoanthropologue.Du terrain au laboratoire, venez mener l’enquête afin de comprendre et de restituer les gestes des populations passées face à la mort ! Grâce des dispositifs pédagogiques, petits et grands pourront ainsi étudier des os, reconstituer un squelette ou retrouver les objets qui accompagnaient nos ancêtres dans les tombes.

À vous de mener l’enquête !

Calais Coeur de Vie 6 boulevard jacquard 62100 calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 97 60 06 https://www.calaiscoeurdevie.com/informations Le Centre Calais Cœur de Vie, votre destination promenade et shopping au centre-ville de Calais

La vocation de Calais Cœur de Vie : vous proposer des commerces et des services dans un espace sécurisé, agréable, chaleureux. Le centre est ouvert de 8 h 30 à 20 h. Les boutiques de 10 h à 19 h.

Journées européennes du patrimoine 2025

© service archéologique de Grand Calais