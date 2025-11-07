Un Pinpin chez les Dingos Conférence gesticulée de Thierry Pelletier Salle des fêtes Montjoux

Un Pinpin chez les Dingos Conférence gesticulée de Thierry Pelletier

Salle des fêtes Salle des fêtes de Montjoux La Paillette Montjoux Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

tarif selon ses moyens

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 20:45:00

2025-11-07

Conférence gesticulée sur la santé mentale, le parcours psy et la fonction asilaire de l’institution psychiatrique

lacompagniebiodegradable@gmail.com

English :

Gesticulated conference on mental health, psychotherapy and the asylums of psychiatric institutions

German :

Gestikulierte Vorlesung über psychische Gesundheit, den Weg des Psychiaters und die Asylfunktion der psychiatrischen Einrichtung

Italiano :

Discorso sulla salute mentale, il percorso psichiatrico e i manicomi delle istituzioni psichiatriche

Espanol :

Charla sobre salud mental, la vía psiquiátrica y los asilos de instituciones psiquiátricas

