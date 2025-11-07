Un Pinpin chez les Dingos Conférence gesticulée de Thierry Pelletier Salle des fêtes Montjoux
Un Pinpin chez les Dingos Conférence gesticulée de Thierry Pelletier Salle des fêtes Montjoux vendredi 7 novembre 2025.
Un Pinpin chez les Dingos Conférence gesticulée de Thierry Pelletier
Salle des fêtes Salle des fêtes de Montjoux La Paillette Montjoux Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
tarif selon ses moyens
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 19:30:00
fin : 2025-11-07 20:45:00
Date(s) :
2025-11-07
Conférence gesticulée sur la santé mentale, le parcours psy et la fonction asilaire de l’institution psychiatrique
.
Salle des fêtes Salle des fêtes de Montjoux La Paillette Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lacompagniebiodegradable@gmail.com
English :
Gesticulated conference on mental health, psychotherapy and the asylums of psychiatric institutions
German :
Gestikulierte Vorlesung über psychische Gesundheit, den Weg des Psychiaters und die Asylfunktion der psychiatrischen Einrichtung
Italiano :
Discorso sulla salute mentale, il percorso psichiatrico e i manicomi delle istituzioni psichiatriche
Espanol :
Charla sobre salud mental, la vía psiquiátrica y los asilos de instituciones psiquiátricas
L’événement Un Pinpin chez les Dingos Conférence gesticulée de Thierry Pelletier Montjoux a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux