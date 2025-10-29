un plongeon ou un sort ? piscine Cordemais

un plongeon ou un sort ? piscine Cordemais mercredi 29 octobre 2025.

un plongeon ou un sort ?

piscine Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Ce mois-ci, préparez vous à vivre des frissons inoubliables ! Pour célébrer Halloween, nous vous convions à une journée spéciale qui vous plongera au cœur d’une ambiance festive et terrifiante.

Amenez votre famille et vos amis pour partager ensemble une atmosphère Halloweenesque.

RDV mercredi 29 octobre à partir de 15h jusqu’à 17h. Structure gonflable et chasse aux bonbons!

Quel déguisement choisiriez vous pour nous faire frissonner ? .

piscine Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 01 37 accueil.aquamaris@vert-marine.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement un plongeon ou un sort ? Cordemais a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay