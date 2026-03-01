Un poète Les Reflets du Cinéma Cinéma Le Trianon

40 Rue du Trianon Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

Prix du jury, Un certain regard Festival de Cannes 2025

Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurlady, une adolescente d’un milieu populaire possédant un véritable talent d’écriture, va bouleverser le cours de sa vie. Il l’exhorte à se présenter à un concours national de poésie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Une comédie mélancolique et poétique. Très belle interprétation de ce poète dépressif, maladroit avec son entourage mais d’une grande générosité, il est souvent drôle et attachant. C’est aussi un film-portrait d’une société avec toutes ses contradictions. Immanquable ! Atmosphères 53

•Le Trianon, Le Bourgneuf-la-forêt .

40 Rue du Trianon Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Mayenne Pays de la Loire

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As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement Un poète Les Reflets du Cinéma Cinéma Le Trianon Le Bourgneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME