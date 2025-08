Un Point informations Nantes Solidaire Seniors Pôle Daniel Asseray Nantes

Un Point informations Nantes Solidaire Seniors Pôle Daniel Asseray Nantes mardi 23 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Sur inscription Senior

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :• Ou s’informer ? A qui s’adresser ?• Se divertir et s’investir• Bien vivre chez soi• Changer de lieu de vie• Prendre soin de soi• Être aidé• Être et se reconnaître aidantC’est aussi l’occasion de rencontrer les services du CCAS

Pôle Daniel Asseray Dervallières – Zola Nantes 44100

06 77 00 37 63