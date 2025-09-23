Un Point informations Nantes Solidaire Seniors Pôle Daniel Asseray Nantes

Un Point informations Nantes Solidaire Seniors Mardi 23 septembre, 14h30 Pôle Daniel Asseray Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-23T14:30:00 – 2025-09-23T15:30:00

Fin : 2025-09-23T14:30:00 – 2025-09-23T15:30:00

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :

• Ou s’informer ? A qui s’adresser ?

• Se divertir et s’investir

• Bien vivre chez soi

• Changer de lieu de vie

• Prendre soin de soi

• Être aidé

• Être et se reconnaître aidant

C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du CCAS

Pôle Daniel Asseray 8 Rue Henri Matisse, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 00 37 63 »}]

Un Point informations Nantes Solidaire Seniors, un temps collectif pour les seniors avec le CLIC pour mieux connaitre les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes) CCAS Informations