Un polyptyque signé Guillaume Bottazzi illumine une entrée cathédrale Résidence étudiante Georges Méliès Montreuil

Un polyptyque signé Guillaume Bottazzi illumine une entrée cathédrale Résidence étudiante Georges Méliès Montreuil vendredi 19 septembre 2025.

Un polyptyque signé Guillaume Bottazzi illumine une entrée cathédrale 19 – 21 septembre Résidence étudiante Georges Méliès Seine-Saint-Denis

Visible libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Ce polyptyque signé Guillaume Bottazzi est composé de cinq parties. Il illumine l’entrée cathédrale de la résidence Georges Méliès à Montreuil. Deux autres œuvres de l’artiste sont aussi réalisées sur ce site.

Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent, comme par exemple la hauteur de plus de 5 mètres de haut. Elles sont réalisées avec des émaux, un matériau naturel, des minéraux réduits en poudre. La qualité atmosphérique de cette création facilite notre reconstruction, elle induit à voyager dans un univers irréel, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire.

Visible pour le passant depuis l’avenue Faidherbe, cette œuvre peut moduler de nouveaux neurones.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine. 61 d’entre elles sont à découvrir à Paris et dans le Grand Paris.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

L’artiste a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Résidence étudiante Georges Méliès 45 avenue Faidherbe 93100 Montreuil Montreuil 93100 Villiers – Barbusse Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] La résidence étudiante Georges Méliès à Montreuil a été réalisée en 2021 par le cabinet d’architecture Valero Gadan. Son entrée cathédrale accueille un polyptyque de l’artiste Guillaume Bottazzi. A moins de 10 minutes à pied du métro Mairie de Montreuil

Visite libre du polyptyque

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris