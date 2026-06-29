Granville

Un portrait cubiste à 4 mains, atelier parent-enfant

84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:30:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Un œil de profil et l’autre de face, une bouche à la place du nez et surtout, beaucoup de couleurs. Mélangez le tout et vous obtiendrez un portrait cubiste ! Après la découverte des différents portraits présentés dans les collections permanentes du MamRA, passez à la création à 4 mains. Pinceaux, feuilles et gouache accompagneront les participants de cet atelier destiné aux parents, grands-parents, oncles, tantes… et enfants entre 3 et 10 ans.

Sur réservation obligatoire au 02 33 51 02 94 .

84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un portrait cubiste à 4 mains, atelier parent-enfant

L’événement Un portrait cubiste à 4 mains, atelier parent-enfant Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer