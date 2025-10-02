UN POUR T.O.U.S Marvejols

Dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 4 Dimensions de la Communauté de Communes du Gévaudan, Le Trianon Marvejols a le plaisir de vous proposer la grande comédie de l’année « Un pour T.O.U.S », par la Cie SiThéâTrois.

Une comédie punchy et à se tordre de rire dans le style d’un épisode de Friends .

Six amis. Un apéro dînatoire. Des chips, des toasts… et des sujets qui piquent. Clotilde, Romain, Ludo, Franck et Margaux, camarades de lycée, maintenant trentenaires, se retrouvent tous les ans chez LE couple du groupe, Clotilde et Romain. D’année en année, les changements anecdotiques de leur vie sont passés inaperçus jusqu’à ce soir… Peut-être à cause de Julie, la petite nouvelle…

Incisive et irrésistiblement drôle, vous vous y retrouverez forcément !

Portée par une distribution dynamique et une scénographie intimiste, la pièce fait le pari d’une parole directe, drôle, parfois mordante, et profondément humaine.

– Succès Avignon Off 2024

– Meilleur spectacle d’humour CYRANO 2022

Date Jeudi 02 octobre

Heure Spectacle à 20h30

Lieu Salle polyvalente, Marvejols

Durée 1h15

Tout public dès 12 ans

Tarifs 20€ / 18€ / 15€

Ouverture des portes à 20h (billetterie sur place sous réserve de places disponibles pas de CB)

Renseignements et RÉSERVATIONS (FORTEMENT CONSEILLÉES)

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

– au Trianon 4 rue Paul Mendras, 48100 MARVEJOLS (BILLETS EN PRÉVENTE)

– par téléphone 04 66 32 01 14

À tout moment en indiquant NOM Prénom / téléphone / commune / spectacle / date / nombre de places souhaitées + âges des spectateurs

– par SMS 06 12 45 29 49

– par e-mail letrianon@cc-gevaudan.fr

Pour y aller et/ou rentrer PENSEZ À COVOITURER

– Sur le groupe Facebook « Covoit’Go Gevaudan » mis en place pour vous par la Communauté de Communes du Gévaudan ici https://www.facebook.com/groups/1287533922055895 .

Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

As part of the 2025-2026 « 4 Dimensions » cultural season organized by the Communauté de Communes du Gévaudan, Le Trianon Marvejols is delighted to present this year?s great comedy: « Un pour T.O.U.S », by Cie SiThéâTrois.

A punchy, laugh-out-loud comedy in the style of an episode of « Friends ».

German :

Im Rahmen der Kultursaison 2025-2026 « 4 Dimensions » der Communauté de Communes du Gévaudan freut sich Le Trianon Marvejols, Ihnen die große Komödie des Jahres vorzustellen: « Un pour T.O.U.S » (Einer für T.O.U.S), von der Cie SiThéâTrois.

Eine schlagfertige Komödie im Stil einer Episode von « Friends ».

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026 « 4 Dimensioni » organizzata dalla Communauté de Communes du Gévaudan, Le Trianon Marvejols è lieto di presentare la grande commedia di quest’anno: « Un pour T.O.U.S », della compagnia SiThéâTrois.

Una commedia incisiva, che fa ridere a crepapelle nello stile di un episodio di « Friends ».

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025-2026 « 4 Dimensiones » organizada por la Communauté de Communes du Gévaudan, Le Trianon Marvejols se complace en presentar la gran comedia de este año: « Un pour T.O.U.S », de la compañía SiThéâTrois.

Una comedia con garra, que hace reír a carcajadas, al estilo de un episodio de « Friends ».

