UN POUR TOUS Marvejols

UN POUR TOUS Marvejols jeudi 2 octobre 2025.

UN POUR TOUS

Salle polyvalente Marvejols Lozère

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Une comédie dans le style d’un épisode de Friends .

Six amis. Un apéro dînatoire. Des chips, des toasts… et des sujets qui piquent. Clotilde, Romain, Ludo, Franck et Margaux, camarades de lycée, maintenant trentenaires, se retrouvent tous les ans chez LE couple du groupe, Clotilde et Romain. D’année en année, les changements anecdotiques de leur vie sont passés inaperçus jusqu’à ce soir… Peu

Six amis. Un apéro dînatoire. Des chips, des toasts… et des sujets qui piquent. Clotilde, Romain, Ludo, Franck et Margaux, camarades de lycée, maintenant trentenaires, se retrouvent tous les ans chez LE couple du groupe, Clotilde et Romain. D’année en année, les changements anecdotiques de leur vie sont passés inaperçus jusqu’à ce soir… Peut être

à cause de Julie, la petite nouvelle…

Incisif et irréstiblement drôle, vous vous y retrouverez forcément ! Portée par une distribution dynamique et une scénographie intimiste, la pièce fait le pari d’une parole directe, drôle, parfois mordante, et profondément humaine. .

Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

A comedy in the style of an episode of « Friends ».

Six friends. A cocktail party. Chips, toast… and stinging subjects. Clotilde, Romain, Ludo, Franck and Margaux, high school buddies now in their thirties, get together every year at the home of THE couple in the group, Clotilde and Romain. Year after year, the anecdotal changes in their lives have gone unnoticed until this evening? Little

German :

Eine Komödie im Stil einer Episode von « Friends ».

Sechs Freunde. Ein Aperitif zum Abendessen. Chips, Toast … und Themen, die pikant sind. Clotilde, Romain, Ludo, Franck und Margaux sind Schulkameraden, jetzt in den Dreißigern und treffen sich jedes Jahr bei DEM Paar der Gruppe, Clotilde und Romain. Jahr für Jahr sind die anekdotischen Veränderungen in ihrem Leben unbemerkt geblieben, bis heute Abend? Wenig

Italiano :

Una commedia nello stile di un episodio di Friends.

Sei amici. Un aperitivo-cena. Patatine, toast… e tanti argomenti scottanti. Clotilde, Romain, Ludo, Franck e Margaux, compagni di scuola ormai trentenni, si ritrovano ogni anno a casa della coppia del gruppo, Clotilde e Romain. Anno dopo anno, i cambiamenti aneddotici nelle loro vite sono passati inosservati fino a questa sera? Poco

Espanol :

Una comedia al estilo de un episodio de Friends.

Seis amigos. Una cena de aperitivo. Patatas fritas, tostadas… y muchos temas candentes. Clotilde, Romain, Ludo, Franck y Margaux, amigos del colegio que ahora rondan la treintena, se reúnen cada año en casa de LA pareja del grupo, Clotilde y Romain. Año tras año, los cambios anecdóticos en sus vidas han pasado desapercibidos hasta esta noche.. Pequeño

