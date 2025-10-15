Un pour tous Le StanG Pluvigner
Un pour tous
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Théâtre
Par la Compagnie SiThéâTrois
Votre amitié la plus longue dure depuis combien de temps ?
UN POUR TOUS, une comédie dans le style du Prénom ou d’un épisode de Friends , c’est une bande de potes qui se connaissent depuis 10 ans et ils ne sont plus les mêmes qu’au lycée… Ce soir-là tout part en vrille. Clotilde, Romain, Ludo, Franck et Margaux vous invitent à célébrer leur amitié ! Mais quand nos potes d’enfance changent, évoluent…. Est-ce qu’on peut rester amis ?
Une comédie de Mathieu Peralma .
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10
