Un pour tous Le StanG Pluvigner

Un pour tous

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Théâtre

Par la Compagnie SiThéâTrois

Votre amitié la plus longue dure depuis combien de temps ?

UN POUR TOUS, une comédie dans le style du Prénom ou d’un épisode de Friends , c’est une bande de potes qui se connaissent depuis 10 ans et ils ne sont plus les mêmes qu’au lycée… Ce soir-là tout part en vrille. Clotilde, Romain, Ludo, Franck et Margaux vous invitent à célébrer leur amitié ! Mais quand nos potes d’enfance changent, évoluent…. Est-ce qu’on peut rester amis ?

Une comédie de Mathieu Peralma .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

