UN POUR TOUS Saint-Chély-d’Apcher vendredi 3 octobre 2025.

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-10-03

2025-10-03

Dix ans d’amitié, ce n’est pas toujours facile à tenir ! Clotilde, Romain, Ludo, Franck et Margaux, camarades de lycée, sont devenus inséparables en devenant Charlie ensemble après s’être perdus de vue. Depuis, la bande de joyeux lurons se retrouve tous les 11 janvier chez LE couple du groupe.

Pour que la représentation de 17h aie lieu, nous avons besoin de 90 réservations minimum.

D’année en année, les changements anecdotiques de leurs vies sont passés inaperçus jusqu’à l’apéro festif auquel nous sommes conviés… Mais ce soir-là tout part en vrille (pour notre plus grand plaisir) sûrement à cause de Julie, la petite nouvelle qui tente de trouver sa place.

Quand nos potes d’enfance changent, évoluent… Est-ce qu’on peut rester amis ?

Dans le style du Prénom ou d’un épisode de Friends, cette comédie a remporté le Cyrano 2022 du meilleur spectacle d’humour et celui de la meilleure comédienne dans un second rôle, ainsi que le coup de coeur Paris Match Avignon 2022. Alors vous venez ?

Pour que la représentation de 17h aie lieu, nous avons besoin de 90 réservations minimum. Parlez-en autour de vous et appelez-nous !

Accessible aux personnes à mobilité réduite

RESERVATION INDISPENSABLE .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Ten years of friendship is not always easy to maintain! Clotilde, Romain, Ludo, Franck and Margaux, high school buddies, became inseparable when they became « Charlie » together after losing touch with each other. Since then, the merry band has been meeting up every January 11 at the home of THE couple in the group.

We need a minimum of 90 reservations for the 5 p.m. performance.

German :

Eine zehnjährige Freundschaft ist nicht immer leicht zu halten! Clotilde, Romain, Ludo, Franck und Margaux sind Schulkameraden, die unzertrennlich wurden, als sie gemeinsam « Charlie » wurden, nachdem sie sich aus den Augen verloren hatten. Seitdem trifft sich die fröhliche Bande jeden 11. Januar bei DEM Paar aus der Gruppe.

Damit die Vorstellung um 17 Uhr stattfinden kann, benötigen wir mindestens 90 Reservierungen.

Italiano :

Dieci anni di amicizia non sono sempre facili da mantenere! Clotilde, Romain, Ludo, Franck e Margaux, tutti compagni di scuola, sono diventati inseparabili quando sono diventati « Charlie » insieme, dopo aver perso i contatti. Da allora, l’allegra brigata si ritrova ogni 11 gennaio a casa di una coppia del gruppo.

Abbiamo bisogno di un minimo di 90 prenotazioni per lo spettacolo delle 17.00.

Espanol :

Diez años de amistad no siempre son fáciles de mantener Clotilde, Romain, Ludo, Franck y Margaux, todos ellos amigos del colegio, se hicieron inseparables cuando se convirtieron juntos en « Charlie » tras haber perdido el contacto entre ellos. Desde entonces, la alegre banda se reúne cada 11 de enero en casa de LA pareja del grupo.

Necesitamos un mínimo de 90 reservas para la actuación de las 17.00 horas.

