UN POYO ROJO ALFONSO BARON ET LUCIANO ROSSO Route de Vendres Béziers

UN POYO ROJO ALFONSO BARON ET LUCIANO ROSSO

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Laissez-vous transporter par cette expérience sensorielle étonnante, à la rencontre entre compétition sportive, danse, théâtre, acrobatie…

Tout public Dès 10 ans

Dans les vestiaires d’une salle de sport, deux hommes se jaugent, se défient, s’affrontent, se désirent. Sans prononcer un mot, ils explorent les multiples façons d’entrer en contact par la danse, l’humour, l’affrontement, la séduction ou le jeu.

Un Poyo Rojo est un ovni scénique mêlant performance physique, théâtre burlesque, acrobatie, clown et chorégraphie millimétrée. Alfonso Barón et Luciano Rosso, interprètes virtuoses, jouent des stéréotypes de genre avec finesse et dérision. Drôle, intense et totalement inattendu, Un Poyo Rojo questionne les rapports de force et le désir avec une liberté jubilatoire. Une irrésistible distorsion des schémas masculins.

Une performance qui laisse sans voix. Télérama

Un ballet réjouissant qui fait voler les stéréotypes. Elle

Distribution

Interprètes Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio !

Chorégraphie Luciano Rosso et Alfonso Barón

Mise en scène Hermès Gaido .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

English :

Let yourself be transported by this astonishing sensory experience, where sports competition, dance, theater and acrobatics meet?

Open to all From age 10

German :

Lassen Sie sich von dieser erstaunlichen Sinneserfahrung mitreißen, bei der sportliche Wettkämpfe, Tanz, Theater und Akrobatik aufeinandertreffen?

Alle Zuschauer Ab 10 Jahren

Italiano :

Lasciatevi trasportare da questa sorprendente esperienza sensoriale, dove si incontrano competizione sportiva, danza, teatro e acrobazia?

Aperto a tutti A partire dai 10 anni

Espanol :

Déjese transportar por esta asombrosa experiencia sensorial, donde se dan cita la competición deportiva, la danza, el teatro y la acrobacia..

Abierto a todos A partir de 10 años

L’événement UN POYO ROJO ALFONSO BARON ET LUCIANO ROSSO Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 SCENE DE BAYSSAN