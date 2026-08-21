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UN PRECIPICE IMMENSE DANS LES EMOTIONS DE LA TERRE, L’Atalante, Bayonne

vendredi 2 octobre 2026 · L'Atalante · Bayonne

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
L'Atalante
Adresse
3-5 quai Amiral Sala, Bayonne
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques

UN PRECIPICE IMMENSE DANS LES EMOTIONS DE LA TERRE Vendredi 2 octobre, 20h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:28:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:28:00+02:00

Echange avec Christophe Cassou, climatologue, et les réalisateurices du film

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=DS723 »}]
Semaine du klima

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