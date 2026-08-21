AGENDA · Bayonne
UN PRECIPICE IMMENSE DANS LES EMOTIONS DE LA TERRE, L’Atalante, Bayonne
vendredi 2 octobre 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
UN PRECIPICE IMMENSE DANS LES EMOTIONS DE LA TERRE Vendredi 2 octobre, 20h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:28:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:28:00+02:00
Echange avec Christophe Cassou, climatologue, et les réalisateurices du film
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=DS723 »}]
Semaine du klima
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 21 août 2026
- L’Odeur Du Basilic Laurent Febvay Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 21 août 2026
- L’odeur du basilic Laurent Febvay Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 21 août 2026
- Marché Traditionnel Bayonne 22 août 2026
- Balade en bateau sortie avec Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne 22 août 2026