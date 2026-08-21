UN PRECIPICE IMMENSE DANS LES EMOTIONS DE LA TERRE, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

UN PRECIPICE IMMENSE DANS LES EMOTIONS DE LA TERRE Vendredi 2 octobre, 20h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:28:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:28:00+02:00

Echange avec Christophe Cassou, climatologue, et les réalisateurices du film

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=DS723 »}]

Semaine du klima