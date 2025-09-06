Un « presque vernissage » à La Galerie Miniature La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Un « presque vernissage » à La Galerie Miniature

Samedi 6 septembre 2025 de 17h à 19h30. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un presque vernissage, c’est la rencontre conviviale et chaleureuse entre le public et les artistes exposants à La Galerie Miniature, ancien kiosque à journaux de la place Bellegarde à Aix-en-Provence.

La Galerie Miniature, portée par l’association Automatikart, vous convie à son « presque vernissage », afin de présenter les travaux des nouveaux artistes de septembre.

Ont pris place, dans l’ancien kiosque à journaux de la place Bellegarde, les travaux d’Aurélie Lafourcade (technique mixte), Zeineb Henchiri (photo), Delphine Denis (gravure), Edit Donc (peinture), Petra von Schnaps (photo), Thibault Descloitres (aquarelle), Matthieu Kedzierski, (photo argentique) Laurent Santi (collage) et le centre Pompiquouse (tatouage), Nadine Jestin (photo) et François Begnez (dessin), aux côtés de ceux d’Emmanuelle de Rosa (assemblages) et Didier Gianella (collage), fondateurs d’Automatikart, et de Loplop Christine Lopez (dessin).



Venez rencontrer les artistes à partir de 17h et découvrir leurs travaux dès 14h ! .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

English :

A vernissage is a warm, friendly encounter between the public and the artists exhibiting at La Galerie Miniature, the former newsstand on Place Bellegarde in Aix-en-Provence.

German :

Eine Beinahe-Vernissage ist eine gesellige und herzliche Begegnung zwischen dem Publikum und den ausstellenden Künstlern in La Galerie Miniature, einem ehemaligen Zeitungskiosk auf dem Place Bellegarde in Aix-en-Provence.

Italiano :

Un vernissage è un incontro caloroso e amichevole tra il pubblico e gli artisti che espongono presso La Galerie Miniature, un’ex edicola di Place Bellegarde ad Aix-en-Provence.

Espanol :

Un vernissage es un encuentro cálido y amistoso entre el público y los artistas que exponen en La Galerie Miniature, un antiguo quiosco de prensa situado en la plaza Bellegarde de Aix-en-Provence.

