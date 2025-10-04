Un « presque vernissage » à La Galerie Miniature La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Un presque vernissage, c’est la rencontre conviviale et chaleureuse entre le public et les artistes exposants à La Galerie Miniature, ancien kiosque à journaux de la place Bellegarde à Aix-en-Provence.

La Galerie Miniature, portée par l’association Automatikart, convie le public à son « presque vernissage », samedi 4 octobre, afin de présenter les travaux des nouveaux artistes visibles du 1er au 31 octobre : Pierrette Prophète (collages), Camille Géraldès (peinture), Florence Chauvet (peinture-illustration), Ned (dessin), Gabriela Mesquita (huile sur photos et aquarelles), Celhub (peinture), Philippe Lavaine (encre), Claire n’K (dessin-peinture), Bhéatrice Chanard (aquarelles), Zabou M. (broderie sur photo), Daredare (dioramas miniatures) ainsi que les travaux des fondateurs d’Automatikart Didier Gianella (collages) et Emmanuelle de Rosa (assemblages).

Venez rencontrer les artistes à partir de 17h et découvrir leurs travaux dès 14h. .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

A vernissage is a warm, friendly encounter between the public and the artists exhibiting at La Galerie Miniature, the former newsstand on Place Bellegarde in Aix-en-Provence.

Eine Beinahe-Vernissage ist eine gesellige und herzliche Begegnung zwischen dem Publikum und den ausstellenden Künstlern in La Galerie Miniature, einem ehemaligen Zeitungskiosk auf dem Place Bellegarde in Aix-en-Provence.

Un vernissage è un incontro caloroso e amichevole tra il pubblico e gli artisti che espongono presso La Galerie Miniature, un’ex edicola di Place Bellegarde ad Aix-en-Provence.

Un vernissage es un encuentro cálido y amistoso entre el público y los artistas que exponen en La Galerie Miniature, un antiguo quiosco de prensa situado en la plaza Bellegarde de Aix-en-Provence.

