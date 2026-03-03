Un prêtre constitutionnel du Châtelleraudais, le curé Savaton Grande salle de La Gornière Châtellerault

Un prêtre constitutionnel du Châtelleraudais, le curé Savaton

La Révolution française qui embrase l’été 1789 provoque des bouleversements dans le domaine religieux. L’Assemblée nationale constituante (juin 1789) décrète la nationalisation des biens de l’Eglise en novembre puis adopte une Constitution civile du clergé le 12 juillet 1790 à laquelle les prêtres doivent prêter serment.

A l’échelle locale, certains refusent. On les nomme prêtres réfractaires . D’autres acceptent ce sont les prêtres constitutionnels, dits aussi jureurs . C’est le cas du curé Savaton, nommé à Thuré, et aussi membre du Club des Jacobins de Châtellerault.

Qui est ce personnage ? Comment s’inscrit-il dans l’évolution du déroulement révolutionnaire ? Comment la population locale perçoit-elle son attitude et son conflit avec son prédécesseur, clairement réfractaire ? .

