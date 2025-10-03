Un prince viendra… Salle des associations Arbois

Un prince viendra…

Salle des associations 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 18:30:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Les comédiens du SAVS de l’association Juralliance vous invitent à découvrir leur nouvelle pièce de théâtre Un prince viendra… , une représentation pleine de sensibilité, d’humour et d’émotion.

Porté par un travail collectif, ce spectacle met en lumière l’engagement et la créativité des participants, offrant au public un moment de partage authentique et accessible à tous.

Durée 30 minute

Ce spectacle est une belle occasion de venir encourager les comédiens et de partager un moment convivial autour du théâtre.

Organisateur Juralliance (handicap et protection de l’enfance)

Deux représentations sont proposées à Arbois

Lundi 15 juin à18h30– Salle des associations (mairie)

Lundi 22 juin à 18h30 à l’Association Le 13 .

Salle des associations 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 31 80

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English : Un prince viendra…

L’événement Un prince viendra… Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA