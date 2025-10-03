Un prince viendra… Le 13 Arbois
Un prince viendra… Le 13 Arbois lundi 22 juin 2026.
Un prince viendra…
Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Les comédiens du SAVS de l’association Juralliance vous invitent à découvrir leur nouvelle pièce de théâtre Un prince viendra… , une représentation pleine de sensibilité, d’humour et d’émotion.
Porté par un travail collectif, ce spectacle met en lumière l’engagement et la créativité des participants, offrant au public un moment de partage authentique et accessible à tous.
Durée 30 minute
Ce spectacle est une belle occasion de venir encourager les comédiens et de partager un moment convivial autour du théâtre.
Organisateur Juralliance (handicap et protection de l’enfance)
Deux représentations sont proposées à Arbois
Lundi 15 juin à18h30– Salle des associations (mairie)
Lundi 22 juin à 18h30 à l’Association Le 13 .
Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 31 80
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English : Un prince viendra…
L’événement Un prince viendra… Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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