Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques Habas mercredi 15 octobre 2025.
Foyer municipal Habas Landes
L’ANAH et le conseiller RENOA vous donneront les bons réflexes à avoir pour éviter les arnaques dans le cadre d’un projet de rénovation.
Foyer municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03
English : Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques
ANAH and the RENOA advisor will give you the right reflexes to avoid scams in your renovation project.
German : Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques
Die ANAH und der RENOA-Berater werden Ihnen die richtigen Reflexe vermitteln, um Betrügereien im Zusammenhang mit einem Renovierungsprojekt zu vermeiden.
Italiano :
ANAH e il consulente RENOA vi diranno cosa fare per evitare le truffe nelle ristrutturazioni.
Espanol : Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques
ANAH y el asesor de RENOA te dirán lo que tienes que hacer para evitar estafas en la renovación.
