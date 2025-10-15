Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques Habas

Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques

Foyer municipal Habas Landes

L’ANAH et le conseiller RENOA vous donneront les bons réflexes à avoir pour éviter les arnaques dans le cadre d’un projet de rénovation.

Foyer municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03

English : Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques

ANAH and the RENOA advisor will give you the right reflexes to avoid scams in your renovation project.

German : Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques

Die ANAH und der RENOA-Berater werden Ihnen die richtigen Reflexe vermitteln, um Betrügereien im Zusammenhang mit einem Renovierungsprojekt zu vermeiden.

Italiano :

ANAH e il consulente RENOA vi diranno cosa fare per evitare le truffe nelle ristrutturazioni.

Espanol : Un projet de rénovation ? découvrez les bons réflexes pour éviter les arnaques

ANAH y el asesor de RENOA te dirán lo que tienes que hacer para evitar estafas en la renovación.

