Un p'tit air des thés Concert d'Amel Amar Terrasse Saint-Jacut-de-la-Mer 20 juillet 2025 17:00

Côtes-d’Armor

Un p’tit air des thés Concert d’Amel Amar Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

Les dimanches, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’une glace… à côté de la fontaine ou dans les canapés.

Amel Amar explore les sonorités folk world et rock en délivrant des compositions intimistes au ukulélé et à la percussion. Les thèmes du deuil, de l’amour et la quête de soi sont au centre de ses morceaux. Elle déploie son univers doux amer, tour à tour en délicatesse et en puissance. .

Terrasse Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

