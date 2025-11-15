Un p’tit coup de blues Place d’Armes Cuisery

Un p’tit coup de blues

Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Un p’tit coup de blues pour clôturer la saison culturelle 2025 au Palace.

Une comédie de Jacques Chambon avec Jacques Chambon et Damien Laquet, mise en scène de Brigitte Jouffre.

Sam, cadre supérieur et dynamique devrait être en Allemagne pour rencontrer ses clients. Mais Sam s’est fait virer et n’a pas osé annoncer la nouvelle à sa femme. Alors Sam revient dans son ancien bureau pour y passer la nuit.

Mais la nuit, dans le bureau de Sam, il se passe des choses étranges … Frédo, le vigile chargé de la surveillance des locaux a une mission. Il a été désigné par Elvis Presley lui-même pour être sa réincarnation.

La rencontre entre le cadre désœuvré et le vigile habité va être très Rock’n Roll ! .

Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@orange.fr

English : Un p’tit coup de blues

German : Un p’tit coup de blues

Italiano :

Espanol :

L’événement Un p’tit coup de blues Cuisery a été mis à jour le 2025-11-05 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II