Un p’tit crime et l’addition Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye

Salle des fêtes Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Spectacle cabaret polar musical palpitant et désopilant par la Compagnie ‘Volée de nuit’.   .

Salle des fêtes Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   resa.agadop@gmail.com

