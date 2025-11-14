Un p’tit crime et l’addition Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye

Un p’tit crime et l’addition

Salle des fêtes Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

Spectacle cabaret polar musical palpitant et désopilant par la Compagnie ‘Volée de nuit’. .

Salle des fêtes Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté resa.agadop@gmail.com

