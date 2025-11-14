Un p’tit crime et l’addition Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye
Un p’tit crime et l’addition Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye vendredi 14 novembre 2025.
Un p’tit crime et l’addition
Salle des fêtes Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Spectacle cabaret polar musical palpitant et désopilant par la Compagnie ‘Volée de nuit’. .
Salle des fêtes Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté resa.agadop@gmail.com
English : Un p’tit crime et l’addition
German : Un p’tit crime et l’addition
Italiano :
Espanol :
L’événement Un p’tit crime et l’addition Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-11-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !