Un p’tit-déj’ pour l’avenir le mentorat booste ta recherche d’emploi Troyes
Un p’tit-déj’ pour l’avenir le mentorat booste ta recherche d’emploi Troyes vendredi 28 novembre 2025.
Un p’tit-déj’ pour l’avenir le mentorat booste ta recherche d’emploi
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 09:30:00
fin : 2025-11-28 10:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Au programme
> quiz interactif sur les chiffres clés
> les tendances, focus sur les freins rencontrés
> présentation de l’accompagnement NQT pour lever les obstacles.
Public éligible au dispositif de NQT jeunes de moins de 31 ans, titulaires d’un bac+3 validé. Même si vous ne correspondez pas à ces critères, vous êtes les bienvenu(e)s cet événement est l’occasion de vous informer et de relayer notre action auprès de vos proches ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Un p’tit-déj’ pour l’avenir le mentorat booste ta recherche d’emploi Troyes a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne