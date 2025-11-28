Un p’tit-déj’ pour l’avenir le mentorat booste ta recherche d’emploi Troyes

Un p’tit-déj’ pour l’avenir le mentorat booste ta recherche d’emploi

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-11-28 09:30:00

fin : 2025-11-28 10:30:00

2025-11-28

Au programme

> quiz interactif sur les chiffres clés

> les tendances, focus sur les freins rencontrés

> présentation de l’accompagnement NQT pour lever les obstacles.



Public éligible au dispositif de NQT jeunes de moins de 31 ans, titulaires d’un bac+3 validé. Même si vous ne correspondez pas à ces critères, vous êtes les bienvenu(e)s cet événement est l’occasion de vous informer et de relayer notre action auprès de vos proches ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

