Holnon

Un p’tit tour au bois à Holnon 10ème édition

Holnon Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Trail d’Holnon fête ses 10 ans !

A cette occasion, nous vous proposons une belle journée pleine de surprises.

De nouveaux parcours, avec toujours les fondamentaux que sont le bois, la campagne et les remparts de Vermand, mais aussi quelques surprises, de nouveaux chemins et de nouvelles distances.

3 formats de course 10 km, 20 km (départ combiné à 10h) et, grande nouveauté, la version combinée 10-20 km (départ à 8h30).

Une marche de 9 km vous est également proposée (départ à 10h05)

Inscriptions en ligne sur Adeorun.

Renseignements au 06 70 37 05 59.

Repas offert à tous les inscrits.

Le Trail d’Holnon fête ses 10 ans !

A cette occasion, nous vous proposons une belle journée pleine de surprises.

De nouveaux parcours, avec toujours les fondamentaux que sont le bois, la campagne et les remparts de Vermand, mais aussi quelques surprises, de nouveaux chemins et de nouvelles distances.

3 formats de course 10 km, 20 km (départ combiné à 10h) et, grande nouveauté, la version combinée 10-20 km (départ à 8h30).

Une marche de 9 km vous est également proposée (départ à 10h05)

Inscriptions en ligne sur Adeorun.

Renseignements au 06 70 37 05 59.

Repas offert à tous les inscrits. .

Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 37 05 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trail d’Holnon celebrates its 10th anniversary!

To mark the occasion, we’re planning a day full of surprises.

There will be new routes, still based on the fundamentals of the woods, countryside and ramparts of Vermand, but also a few surprises, new paths and new distances.

3 race formats: 10 km, 20 km (combined start at 10 a.m.) and, a big novelty, the combined 10-20 km version (start at 8.30 a.m.).

A 9 km walk is also on offer (starts at 10:05 a.m.)

Online registration on Adeorun.

Information on 06 70 37 05 59.

Meal offered to all registrants.

L’événement Un p’tit tour au bois à Holnon 10ème édition Holnon a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois