Un p’tit tour de piste ! les ass mat font leur show Maison Commune de Loisirs Ombrée d’Anjou

Un p’tit tour de piste ! les ass mat font leur show

Maison Commune de Loisirs Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Spectacle jeune public à Bel-Air de Combrée

Spectacle monté et joué par des assistantes maternelles d’Ombrée d’Anjou.

Ouvert à tous et gratuit !

Spectacle suivi d’un diaporama des photos prises en 2025 sur les matinées du RPE. .

Maison Commune de Loisirs Combrée Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 89 41 70 10

English :

Young audience show at Bel-Air in Combrée

German :

Aufführung für junges Publikum in Bel-Air de Combrée

Italiano :

Spettacolo per giovani spettatori al Bel-Air di Combrée

Espanol :

Espectáculo para el público joven en el Bel-Air de Combrée

