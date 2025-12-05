Un p’tit tour de piste ! les ass mat font leur show Maison Commune de Loisirs Ombrée d’Anjou
Un p’tit tour de piste ! les ass mat font leur show
Maison Commune de Loisirs Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
Spectacle jeune public à Bel-Air de Combrée
Spectacle monté et joué par des assistantes maternelles d’Ombrée d’Anjou.
Ouvert à tous et gratuit !
Spectacle suivi d’un diaporama des photos prises en 2025 sur les matinées du RPE. .
Maison Commune de Loisirs Combrée Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 89 41 70 10
English :
Young audience show at Bel-Air in Combrée
German :
Aufführung für junges Publikum in Bel-Air de Combrée
Italiano :
Spettacolo per giovani spettatori al Bel-Air di Combrée
Espanol :
Espectáculo para el público joven en el Bel-Air de Combrée
