Un p’tit truc en plus Cinéma plein air + Blind test Lannion

Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-16 20:15:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Grande soirée cinéma avec en affiche le film Un p’tit truc en plus d’Artus et avec en échauffement, un blind test sur les musiques et répliques cultes du 7e art, concocté avec soin par l’Association Maldoror.

De nombreux lots sont à gagner en partenariat avec les Cinémas Les Baladins, alors révisez vos classiques !

> Blind test | 20h15

> Projection du film à la tombée de la nuit | 21h30

La guinguette des quais, L’escale du Léguer vous proposera en plus de son offre de restauration, du pop corn spécialement pour l’occasion.

Tout public Pensez à apporter vos plaids ou vos pulls pour être bien installé ! Des transats seront à disposition (nombre limité). .

Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

