Un p’tit truc en plus pour Halloween avec Gaëlle et Elodie Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau mercredi 29 octobre 2025.
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
Venez donner vie à vos idées les plus monstrueuses (et jolies !) avec Gaëlle et Élodie. On a hâte de créer avec vous ce « p’tit truc en plus » !
A partir de 5 ans. .
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
