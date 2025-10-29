Un p’tit truc en plus pour Halloween avec Gaëlle et Elodie Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Un p'tit truc en plus pour Halloween avec Gaëlle et Elodie Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau mercredi 29 octobre 2025.

Un p’tit truc en plus pour Halloween avec Gaëlle et Elodie

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Venez donner vie à vos idées les plus monstrueuses (et jolies !) avec Gaëlle et Élodie. On a hâte de créer avec vous ce « p’tit truc en plus » !

A partir de 5 ans. .

