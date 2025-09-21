Un public en or ! FRAC Champagne-Ardennes Reims

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Quiz, vrai ou faux, rébus, mime… Testez vos connaissances et laissez libre cours à votre imagination !

Seul·e, en famille ou entre ami·es, soyez spectateur·trice ou rejoignez l’une des deux équipes qui s’affronteront autour des questions et défis imaginés par l’équipe du FRAC.

Un public en or ! est un jeu qui vous fera découvrir l’art contemporain, le FRAC et ses coulisses de façon originale, décalée et ludique. Perdant·e ou gagnant·e, chaque participant·e repartira avec un petit souvenir de son passage.

Grand jeu animé par Carla Gauthier, clown professionnelle.

FRAC Champagne-Ardennes 1 place Museux, 51100 Reims, France

© Vincent Van den Hende