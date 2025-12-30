UN PUTAIN DE CONTE DE FEE GRAND THEATRE 3T Toulouse

UN PUTAIN DE CONTE DE FEE Début : 2026-01-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 2 personnages de Gérard Pinter.L’histoire:Comment un brave garçon, chômeur, flemmard et détendu, se transforme-t-il en tueur en série malgré lui ? Un malheureux coup d’épée dans une affiche et tout dérape en cette journée qui avait pourtant si bien commencé. À chaque coup de sonnette, tout bascule… est-ce la fatalité ?

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31