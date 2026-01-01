UN PUTAIN DE CONTE DE FÉE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

UN PUTAIN DE CONTE DE FÉE

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-20 2026-03-04 2026-03-14 2026-03-21 2026-04-04 2026-04-18 2026-04-24

Un Tarantino franchouillard et déjanté où l’histoire de ce trentenaire qui face aux situations les plus folles nous régale… Un malheureux coup d’épée dans une affiche et le terrible engrenage se met en marche en cette journée qui avait pourtant si bien commencé.

Les événements s’enchainent jusqu’au délire pour notre plus grand plaisir ! À chaque coup de sonnette, tout bascule… Est-ce la fatalité ? Imprévisible, drôle, rythmée, le public se tord de rire, sursaute, participe et surtout devient complice de ce Putain de conte de fée. 25 .

English :

A wacky, down-to-earth Tarantino in which the story of a thirty-something who faces up to the craziest situations is a real treat? An unfortunate blow to a poster, and a terrible spiral is set in motion on a day that had begun so well.

