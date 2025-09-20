Un quartier du 12e arrondissement – La Vallée de Fécamp Circuit dans La Vallée de Fécamp Paris

Un quartier du 12e arrondissement – La Vallée de Fécamp Samedi 20 septembre, 16h00 Circuit dans La Vallée de Fécamp Paris

25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le 12e arrondissement de Paris est né en 1860 par la volonté de Napoléon III d’annexer à des quartiers de l’ancien Paris une partie des communes limitrophes de Bercy et de St Mandé. La Vallée de Fécamp suivait alors le cours du ruisseau de Montreuil. La visite propose une sélection des curiosités historiques et des richesses architecturales secretes ou monumentales de ce vaste quartier, depuis la gigantesque église du St Esprit, en passant par les habitations bons marché HBM, les vestiges des manufactures, jusqu’aux immeubles Art nouveau.

Événement sur réservation.

Les places étant limitées, merci de vous désinscrire si vous ne pouvez finalement pas assurer votre présence à l’événement.

Le lieu précis du rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription en ligne. Merci d’arriver 10 minutes en avance.

Le lien d’inscription sera activé le 10 septembre 2025.

Circuit dans La Vallée de Fécamp Place Félix-Éboué 75012 Paris

© Christophe Jacquet / Ville de Paris