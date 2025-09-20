Un quartier du 12e arrondissement – Le quartier Bel Air Circuit dans le quartier de Bel-Air Paris

Un quartier du 12e arrondissement – Le quartier Bel Air Samedi 20 septembre, 14h00 Circuit dans le quartier de Bel-Air Paris

25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Le quartier de Bel Air appartenait à la commune de Saint-Mandé jusqu’en 1860. Ce n’est que sous Napoléon III qu’il fut intégré à Paris, avec l’apparition de petits lotissements et d’immeubles haussmanniens. La visite propose un voyage historique et architectural dans un quartier méconnu et un brin secret au style ecclectique, entre passages discrets et grandes avenues, depuis les maisons des anciens faubourgs en passant par les traces des anciens ateliers d’artisans jusqu’aux immeubles Art nouveau et Art déco.

Événement sur réservation.

Les places étant limitées, merci de vous désinscrire si vous ne pouvez finalement pas assurer votre présence à l’événement.

Le lieu précis du rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription en ligne. Merci d’arriver 10 minutes en avance.

Le lien d’inscription sera activé le 10 septembre 2025.

Circuit dans le quartier de Bel-Air Square Courteline 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France

© Clément Doval / Ville de Paris