Un quartier en fête – Amiens, 24 mai 2025 17:00, Amiens.

Début : 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24 01:00:00

2025-05-24

En mai, le quartier Saint-Leu vibrera au rythme du Week-end de Saint-Leu mais aussi du Douar, organisé par le Cirque Jules Verne et le Centre Culturel Léo Lagrange.

17h Le Mot du week-end

Place de l’Église Saint-Leu

suivie de

La p’tite vadrouille !

Munis de casques sans fil, cette balade est une invitation à voir, écouter et ressentir autrement le rues de Saint-Leu.

Laissez-vous porter par une p’tite vadrouille unique, entre histoire, créativité et surprise, imaginée et conçue par les habitants et habitantes eux-mêmes.

Performances, installations et écritures se sont mêlées pour donner vie à ce parcours original.

Inscription sur place

Départ à 17h30 et 18h30

Par groupe de 2 x 30 personnes

Durée 45 min

Tout public à partir de 8 ans

19h Le Grand rendu | Carte blanche collective dans le cadre du Douar (partenariat entre le Cirque Jules Verne et le Centre Culturel Léo Lagrange)

Une dizaine d’artiste de la Compagnie Cabas iront à le rencontre des habitantes et habitants des quartiers Saint-Maurice, Saint-Germain et Saint-Leu. Ils et elles profiteront de temps d’échange, d’ateliers gratuits et de repas partagés pour apprendre à connaître les amiénoise et amiénois désireux de participer à une performance artistique collective.

L’occasion de célébrer là aussi le vivre-ensemble !

Durée 1h

Entrée libre sur réservation au 03 22 92 39 77 ou par mail à accueil.ccl@leolagrange.org

21h-1h

Le silence Club | Buvette et restauration sur place

Kollectif Singulier

Les casques audio dont vous serez équipés peuvent recevoir trois sources sonores différentes.

Ainsi, pendant que certains dansent sur le premier canal, un karaoké sera consacré à la roue de la parole.

Laissez-vous emporter par cette expérience immersive. La fête se prolonge jusque 1h du matin, dans une ambiance conviviale et … silencieuse ( ou presque ).

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre / à tout moment de la soirée 0 .

rue saint-leu

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 62 90

