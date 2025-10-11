Un regard pour rose Charleville-Mézières

Samedi 11 octobre 2025, le Centre Ressources Ardennes situé 34 place de la Gare organise dès 13 h 30 l’événement Un regard pour rose, reflet du slogan du centre Un autre regard sur le cancer. Au programme : ateliers mise en beauté, coiffage, massage et séance photo sans oublier une pause plaisir et gourmande.

34, place de la Gare Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 74 77 40 70 centreressource08@gmail.com

English :

On Saturday, October 11, 2025, the Centre Ressources Ardennes, located at 34 place de la Gare, is organizing the event Un regard pour rose, reflecting the center’s slogan Un autre regard sur le cancer, starting at 1:30 pm. On the program: beauty workshops, hairstyling, massage and a photo shoot, not forgetting a gourmet break.

German :

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, organisiert das Centre Ressources Ardennes am 34 place de la Gare ab 13.30 Uhr die Veranstaltung Un regard pour rose, die das Motto des Zentrums Ein anderer Blick auf Krebs widerspiegelt. Auf dem Programm stehen Workshops zu Schönheitspflege, Haarstyling, Massage und Fotoshooting sowie eine Genuss- und Schlemmerpause.

Italiano :

Sabato 11 ottobre 2025, il Centre Ressources Ardennes, al 34 di place de la Gare, organizza a partire dalle 13.30 l’evento Un regard pour rose, che rispecchia lo slogan del centro Un autre regard sur le cancer. In programma: laboratori di bellezza, parrucchiere, massaggi e servizio fotografico, senza dimenticare una pausa gastronomica.

Espanol :

El sábado 11 de octubre de 2025, el Centre Ressources Ardennes, situado en el número 34 de la place de la Gare, organiza a partir de las 13.30 horas el evento Un regard pour rose, que refleja el lema del centro Un autre regard sur le cancer. En el programa: talleres de belleza, peluquería, masaje y sesión fotográfica, sin olvidar una pausa gastronómica.

