Un regard renouvelé sur le jardin, pour en comprendre les valeurs, lire les signes de l’histoire, se laisser surprendre par la beauté, Parco Mediceo di Pratolino, Firenze, Pratolino

Un regard renouvelé sur le jardin, pour en comprendre les valeurs, lire les signes de l’histoire, se laisser surprendre par la beauté Samedi 6 juin, 11h00 Parco Mediceo di Pratolino, Firenze Firenze

Max 25 pcs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Visite guidée

Parco Mediceo di Pratolino, Firenze via fiorentina 276, Firenze Pratolino 50036 Firenze Toscana 055 4080741 https://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/ Le Parc Médicis de Pratolino est un complexe monumental appartenant à la Ville Métropolitaine de Florence qui a, depuis 2013, l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, avec les autres villas et jardins médicis de la Toscane. Construit en 1500, il était la résidence de Francesco I de’ Medici et Bianca Cappello. Bernardo Buontalenti, Bartolomeo Ammannati, Valerio Cioli, Vincenzo Danti et le Giambologna ont travaillé à sa réalisation, auquel nous devons le célèbre Colosse de l’Apennin, un géant au moment du réveil ou de la naissance de la montagne. En 1819, le grand-duc Ferdinand III de Lorraine a changé le jardin à l’italienne dans un jardin à l’anglaise. Le parc, propriété de Léopold II depuis 1837, fut vendu à sa mort au prince Paolo Demidoff, qui choisit l’édifice de la Paggeria, aujourd’hui Villa Demidoff, comme résidence. De la dernière descendante des Demidoff, la princesse Marija Pavlovna Demidova, aujourd’hui enterrée derrière la chapelle du Buon Indirrizzo : Via Fiorentina n. 276, 50036 Vaglia – localité Pratolino, Florence. Le parc est accessible par les transports en commun suivants de Autolinee Toscane : Bus 25A direction Pratolino , avec terminus à Piazza Libertà à Florence (échange Tramvia T2 arrêt Libertà Parterre) ou ligne extra-urbaine 307A. Il est également possible d’accéder au parc avec ses propres moyens, grâce au parking gratuit devant l’entrée du parc.

Rendez-vous dans le jardin 2026