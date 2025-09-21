Un regard sur l’architecture d’une synagogue historique Synagogue Haguenau

Un regard sur l’architecture d’une synagogue historique Synagogue Haguenau dimanche 21 septembre 2025.

Un regard sur l’architecture d’une synagogue historique Dimanche 21 septembre, 10h30, 15h30 Synagogue Bas-Rhin

La visite commentée est limitée à 50 personnes maximum. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte de l’édifice néoclassique construit en 1820, ainsi que de son décor et de son mobilier, présentée par Jean-Louis Lévy, de la Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau.

Synagogue 3 Rue du Grand Rabbin Joseph Bloch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 0388065999 https://www.visithaguenau.alsace/decouvrir/lieux-et-batiments-remarquables/lei/detail/216002705/synagogue La période de calme et l’accroissement relatif de la population juive à la fin du XVème siècle amènent les Juifs à construire une nouvelle synagogue (dans une maison particulière) en 1492. La synagogue, incendiée par les troupes françaises du marquis de Montclar en 1677 est reconstruite en 1683.

En 1820 la Communauté construit une véritable synagogue, due à l’architecte Léopold. L’architecture néoclassique de sa façade est caractéristique du 1er Empire.

Pendant l’occupation, l’intérieur de la synagogue fut saccagé, et sa façade partiellement endommagée par les bombardements. A la libération, seuls le lustre et quelques vitraux étaient encore intacts ; ces derniers avaient passé la guerre dans le jardin d’un notable. Après la guerre, la synagogue fut réaménagée et inaugurée en 1958.

Découverte de l’édifice néoclassique construit en 1820, ainsi que de son décor et de son mobilier, présentée par Jean-Louis Lévy, de la Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau.

© Ralph Hammann – Wikimedia Commons