Un Repair Café Paris 4e à l’Académie ! Académie du climat Paris dimanche 19 octobre 2025.

Le tout jeune Repair Café de quartier vous attend !

Des bénévoles sont là avec leurs outils et de la bonne volonté pour investiguer avec vous la raison de la panne ou des dysfonctionnements de vos appareils électriques, manuels ou électroniques que vous apportez.

Mettez la main à la pâte pour tenter de réparer avec ces experts bénévoles qui ont des connaissances et des compétences de la réparation dans toutes sortes de domaines !

Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. On peut aussi y trouver des idées à la table de lecture qui propose des ouvrages sur la réparation et le bricolage. Reparerjuin25

Rendez-vous dans le labo d’Eco-conception au rez-de-chaussée de l’Académie

[Sans inscriptions]

Réparer ensemble, c’est l’idée de Repair Café Paris dont l’entrée est ouverte à tous·tes. De nombreux Repair Cafés existent dans Paris, trouvez le plus proche de chez vous ou les dates qui vous conviennent le mieux directement sur le site de leur association https://academie.repaircafeparis.fr/calendar/

Si besoin, le mail contact du Repair Café Paris 4e Académie du Climat : repaircafeacademieduclimat@proton.me

Apportez vos appareils électriques, manuels ou électroniques, auxquels vous tenez, pour les réparer et prolonger leur vie. C’est un atelier de réparation GRATUIT accessible à tous·tes…!

Le dimanche 19 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-19T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-19T14:30:00+02:00_2025-10-19T17:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/