Un repas pour Marie Restaurant le Philosophe La Brède samedi 6 décembre 2025.

Restaurant le Philosophe 1 Avenue de Viana La Brède Gironde

Dîner en musique et en chansons, au profit de l’association Ensemble contre la POIC , pour venir en aide à Marie C. de Saint-Selve, dont l’état de santé nécessite une greffe d’intestin aux Etats-Unis.   .

Restaurant le Philosophe 1 Avenue de Viana La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 15 37 79  delagirodayalain@gmail.com

