Un repas pour Marie Restaurant le Philosophe La Brède

Un repas pour Marie

Restaurant le Philosophe 1 Avenue de Viana La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Dîner en musique et en chansons, au profit de l’association Ensemble contre la POIC , pour venir en aide à Marie C. de Saint-Selve, dont l’état de santé nécessite une greffe d’intestin aux Etats-Unis. .

Restaurant le Philosophe 1 Avenue de Viana La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 15 37 79 delagirodayalain@gmail.com

