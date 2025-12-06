Un repas pour Marie Restaurant le Philosophe La Brède
Un repas pour Marie Restaurant le Philosophe La Brède samedi 6 décembre 2025.
Un repas pour Marie
Restaurant le Philosophe 1 Avenue de Viana La Brède Gironde
Dîner en musique et en chansons, au profit de l’association Ensemble contre la POIC , pour venir en aide à Marie C. de Saint-Selve, dont l’état de santé nécessite une greffe d’intestin aux Etats-Unis. .
Restaurant le Philosophe 1 Avenue de Viana La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 15 37 79 delagirodayalain@gmail.com
