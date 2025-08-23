Un repas, un film, un débat à la ferme Aïoli Caganis Ferme Aïoli Caganis Martigues

Samedi 23 août 2025 de 18h à 23h30. Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Début : 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23 23:30:00

2025-08-23

La recette engagée ! pour l’apéritif rafraîchir les boissons, mitonnez les produits locaux et de saison pour le dîner, incorporez la projection en plein air de « Demain » puis arrosez généreusement d’un échange avec des spécialistes de la biodiversité.

La ferme Aïoli Caganis est le lieu idéal pour se faire plaisir et soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement. Vivez une expérience exceptionnelle dans une ferme pas comme les autres implantée dans la plaine agricole de Saint-Pierre-les-Martigues.

Ouverture des réservations prochainement auprès de l’office de Tourisme de Martigues ou en ligne sur www.martigues-tourisme.com



Au programme de cette soirée exceptionnelle

– De 18h à 20h apéritif champêtre et convivial avec des saveurs locales et de saison légumes, panisses, beignets de courgettes, anchoïade… le tout accompagné de vin et d’un cocktail surprise préparé avec les fruits de la ferme.

– De 20h à 21h30 repas à table. Un dîner composé d’un plat avec son accompagnement, d’un dessert maison et d’un café.

– De 21h30 à 22h45 projection sur grand écran et en plein air du film documentaire « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

Un documentaire optimiste sur les solutions concrètes face aux crises écologiques, économiques et sociales.

– 22h45 échanges et débat avec des spécialistes de la biodiversité et du climat, afin d’approfondir la réflexion et envisager, ensemble, l’avenir de notre planète.

Intervention de Jean François Mauffrey, enseignant-chercheur, maitre de conférence en écologie.



Synopsis.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…



Fait rare pour un documentaire, il dépasse le million d’entrées en France. Il remporte en 2016 le César du meilleur film documentaire.

Demain est un documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015. Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la particularité de ne pas donner dans le catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, il recense des initiatives dans dix pays, face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu’il s’agisse d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation ou de gouvernance. .

Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

The recipe: fresh drinks for the aperitif, local and seasonal produce for dinner, an open-air screening of the film ‘Demain’ and a generous sprinkling of discussions with biodiversity specialists.

German :

Das engagierte Rezept: Zum Aperitif die Getränke kühlen, zum Abendessen lokale und saisonale Produkte köcheln lassen, die Freiluftvorführung von „Demain“ einbauen und dann großzügig mit einem Austausch mit Experten für biologische Vielfalt begießen.

Italiano :

La ricetta impegnata! rinfrescare le bevande per l’aperitivo, cucinare prodotti locali e di stagione per la cena, incorporare una proiezione all’aperto di « Demain » e poi spargere generosamente una discussione con gli specialisti della biodiversità.

Espanol :

La receta: bebidas frescas para el aperitivo, productos locales y de temporada para la cena, una proyección al aire libre de la película Demain y un animado debate con especialistas en biodiversidad.

