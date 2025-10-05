UN REQUIEM ALLEMAND, BRAHMS – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

UN REQUIEM ALLEMAND, BRAHMS Début : 2026-01-18 à 16:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : UN REQUIEM ALLEMAND, BRAHMSBrahms chante l’humanité, David Bobée lui donne un visage. Dans une mise en scène puissante, où les blessures du monde rencontrent la ferveur de la musique, ce Requiem allemand bouleverse autant qu’il éclaire. En 2022, leur collaboration pour Fidelio de Beethoven avait marqué les esprits. Le metteur en scène David Bobée retrouve Laurence Equilbey et Insula orchestra pour Un Requiem allemand. Johannes Brahms avait parlé de son Requiem comme d’un « Human Requiem », universel avant d’être religieux. David Bobée imagine une mise en scène saisissante, marquée par la puissance visuelle de la carlingue fumante d’un avion écrasé au sol. Nos préoccupations contemporaines résonnent là avec le sombre romantisme de Brahms. Durée : 1h30 sans entractePROGRAMME Brahms Ein deutsches RequiemDISTRIBUTION Elsa Benoit, sopranoJohn Brancy, barytonaccentusInsula orchestraLaurence Equilbey, directionDavid Bobée, mise en scène

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92