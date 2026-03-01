Un Requiem allemand – Johannes Brahms Salle Gaveau Paris

Après le Stabat Mater de A. Dvořák en avril 2025, l’Ensemble Sequentiae propose en 2026 une interprétation du Requiem allemand de Johannes Brahms, œuvre profondément humaine et universelle. Loin du rituel liturgique traditionnel, Brahms compose une musique de consolation, tournée vers les vivants plus que vers les morts.

À travers des pages d’une intense spiritualité, mêlant douceur, gravité et espérance, le compositeur invite à une méditation sur le deuil, le temps et la paix intérieure.

En ouverture de soirée, le Chœur Sequentiae proposera deux pages a cappella de Mendelssohn et Bruckner, offrant une introduction tout en pureté et en profondeur.

L’Ensemble fera ensuite entendre l’Élégie de Gabriel Fauré, dans sa version orchestrale, méditation intime et lumineuse portée par le chant profond du violoncelle solo Lucien Debon.

Enfin, chœur et orchestre uniront leurs voix et leurs couleurs pour donner naissance à Rapsodie, une création de Maxence Grimbert-Barré, écrite spécialement pour l’Ensemble Sequentiae.

Programme : Felix Mendelssohn • Herr nun lässest du, Op. 69, N°1

Anton Bruckner • Christus Factus est, wab 11

Gabriel Fauré • Élégie, op. 24 pour violoncelle et orchestre

Maxence Grimbert-Barré • Rapsodie

Johannes Brahms • Ein Deutsches Requiem

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=_2E2HYfIaFw

Après le Stabat Mater de A. Dvořák en avril 2025, l’Ensemble Sequentiae propose en 2026 une interprétation du Requiem allemand de Johannes Brahms, œuvre profondément humaine et universelle au cours d’une soirée pensée en progression lyrique.

Le samedi 28 mars 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Tarifs de 15€ à 65€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T20:30:00+02:00_2026-03-28T22:00:00+02:00

Salle Gaveau 45 rue de la Boëtie 75008 Paris

https://www.ensemblesequentiae.com/ https://www.facebook.com/sequentiae https://www.facebook.com/sequentiae



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