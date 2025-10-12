Un Requiem oublié ! un Chef d’oeuvre de 1937 par Guy Ropartz Église Notre Dame de la Salette Paris

Un Requiem oublié ! un Chef d’oeuvre de 1937 par Guy Ropartz Église Notre Dame de la Salette Paris dimanche 12 octobre 2025.

Un Requiem oublié !un Chef d’oeuvre méconnu composé par Guy Ropartz en 1937

« Une Véritable ascension parmi les anges et les martyrs avec toute la profondeur de l’âme. On le compare souvent au Requiem de Fauré »

par les 50 choristes du Choeur Ars Viva d’Evreux

Soprano: Nathalie Beauval Orgue: Alain Brunet Direction: Bruno Boterf

– programme complet :

Joseph-Guy Ropartz (1866-1955): Moderato assai – Quasi lento – Requiem & Ave verum pour voix d’hommes

Reynaldo Hahn (1874-1947) :Deux chansons pour choeur

Le dimanche 12 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Notre Dame de la Salette 27, rue de Dantzig 75015 Paris