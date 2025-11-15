Un Réveillon à Venise Salle des fêtes Moirax

Un Réveillon à Venise

Salle des fêtes 340 Route de la Peyrigne Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’ Association Les Années Théâtre vous donne rendez-vous pour fêter le Réveillon de la St Sylvestre.

Au programme Mises en bouche & cocktail Théâtre Vous avez dit Jaloux ? Scènes d’anthologie de Feydeau & Courteline Repas par Valérie Sieurac Spectacle Venise n’est pas en Italie ??? Grand Cabaret Champagne à minuit & Bal dansant.

Inscriptions en ligne obligatoire. .

Salle des fêtes 340 Route de la Peyrigne Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 45 78 10 anneestheatre@gmail.com

English : Un Réveillon à Venise

The Association Les Années Théâtre invites you to celebrate New Year’s Eve.

German : Un Réveillon à Venise

Der Verein Les Années Théâtre lädt Sie ein, den Silvesterabend zu feiern.

Italiano :

L’Associazione Les Années Théâtre vi invita a festeggiare il Capodanno.

Espanol : Un Réveillon à Venise

La Asociación Les Années Théâtre le invita a celebrar la Nochevieja.

L’événement Un Réveillon à Venise Moirax a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Destination Agen