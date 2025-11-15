Un Réveillon à Venise Salle des fêtes Moirax
Un Réveillon à Venise Salle des fêtes Moirax mercredi 31 décembre 2025.
Un Réveillon à Venise
Salle des fêtes 340 Route de la Peyrigne Moirax Lot-et-Garonne
L’ Association Les Années Théâtre vous donne rendez-vous pour fêter le Réveillon de la St Sylvestre.
Au programme Mises en bouche & cocktail Théâtre Vous avez dit Jaloux ? Scènes d’anthologie de Feydeau & Courteline Repas par Valérie Sieurac Spectacle Venise n’est pas en Italie ??? Grand Cabaret Champagne à minuit & Bal dansant.
Inscriptions en ligne obligatoire. .
Salle des fêtes 340 Route de la Peyrigne Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 45 78 10 anneestheatre@gmail.com
English : Un Réveillon à Venise
The Association Les Années Théâtre invites you to celebrate New Year’s Eve.
German : Un Réveillon à Venise
Der Verein Les Années Théâtre lädt Sie ein, den Silvesterabend zu feiern.
Italiano :
L’Associazione Les Années Théâtre vi invita a festeggiare il Capodanno.
Espanol : Un Réveillon à Venise
La Asociación Les Années Théâtre le invita a celebrar la Nochevieja.
