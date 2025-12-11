Un réveillon pour tous

5 Rue Jean Jacques Rousseau Nexon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

L’Association d’Animation du Pays de Nexon Monts de Châlus organise une soirée de réveillon conviviale et ouverte à tous le mercredi 24 décembre 2025 au Centre Social de Nexon. Pensée comme un moment chaleureux et solidaire, cette soirée s’adresse aux familles, aux habitants du territoire et à toutes celles et ceux qui souhaitent partager un temps festif à l’approche de Noël.

Au programme préparatifs à partir de 17h30 puis apéritif dinatoire à 19h30, suivi d’un moment de jeux et d’échanges pour prolonger la soirée. Une réunion d’organisation aura lieu le mercredi 17 décembre à 17h30 pour les personnes souhaitant participer à la mise en place.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 décembre. Participation à prix libre. Renseignements et réservations au 05 55 58 11 05 ou par mail à famille.aajpn@orange.fr .

5 Rue Jean Jacques Rousseau Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

English : Un réveillon pour tous

L’événement Un réveillon pour tous Nexon a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus