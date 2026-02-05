Un sacre de printemps le grand embrasement ou musique pour un roi fou rue du Panorama Évreux
Un sacre de printemps le grand embrasement ou musique pour un roi fou
rue du Panorama Eglise Saint-Michel Évreux Eure
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
2026-03-29
En 1392, le roi de France Charles VI (1368-1422) est déclaré fou. En pleine guerre de Cent-Ans, alors que le conflit Franco-Anglais connaît un répit inespéré, les absences répétées du souverain laissent le champ libre à des princes avides de pouvoir et d’argent.
C’est ce récit épique que l’ensemble Into the Winds met en spectacle, à partir des rares sources musicales conservées de ce début de XVe siècle tumultueux où œuvrèrent des compositeurs qui ont profondément marqué leur temps. .
rue du Panorama Eglise Saint-Michel Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 15 93 06 87
