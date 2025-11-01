Un Sacre EMC – Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Un Sacre 16 et 17 janvier 2026 EMC – Espace Marcel Carné Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-16T20:30:00 – 2026-01-16T23:00:00

Fin : 2026-01-17T19:00:00 – 2026-01-17T21:30:00

Lorraine de Sagazan crée une lumineuse cérémonie païenne dans un spectacle sublime, bouleversant et plein d’humour qui invite à la consolation et fait du théâtre le lieu et l’espace de la communion.

La metteuse en scène Lorraine de Sagazan et l’auteur Guillaume Poix sont partis de témoignages pour aborder la réparation. Neuf paroles de deuil, portées par neuf interprètes habités, se jouent, s’entrechoquent et se dansent. Tour à tour, ils observent et transmettent, par la parole et par le geste, les douleurs, les colères, les regrets qui traversent chacune et chacun dans cette séparation.

Dans un décor monumental qui évolue au fur et à mesure, Sylvère Lamotte chorégraphie un rituel pour célébrer les disparus, explorer le chagrin et conjurer nos peurs. Un lieu où les sceptiques, ceux qui doutent, ceux qui voudraient croire mais n’y parviennent pas, évoquent la mort sans tabou.

Un moment d’une puissance rare et salvatrice.

EMC – Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.emc91.org/saison/25-26/un-sacre/ »}, {« type »: « email », « value »: « marine@altermachine.fr »}]

La Brèche – Lorraine de Sagazan théâtre mémoire

Christophe Raynaud de Lage