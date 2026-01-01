Un sacre Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
Un sacre Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge vendredi 16 janvier 2026.
Un sacre
Place Marcel Carné EMC Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-17 21:30:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-17
Le coup de cœur de la saison du directeur de l’EMC ! Avec une mise en scène intense, presque viscérale, Lorraine de Sagazan interroge nos croyances intimes, nos liens invisibles et ce qui fait communauté.
.
Place Marcel Carné EMC Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 l.lafrechoux@emc91.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The EMC director?s favorite play of the season! With an intense, almost visceral staging, Lorraine de Sagazan questions our intimate beliefs, our invisible bonds and what makes a community.
L’événement Un sacre Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Coeur Essonne