Un sacre Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Un sacre

Place Marcel Carné EMC Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-17 21:30:00

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17

Le coup de cœur de la saison du directeur de l’EMC ! Avec une mise en scène intense, presque viscérale, Lorraine de Sagazan interroge nos croyances intimes, nos liens invisibles et ce qui fait communauté.

.

Place Marcel Carné EMC Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 l.lafrechoux@emc91.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The EMC director?s favorite play of the season! With an intense, almost visceral staging, Lorraine de Sagazan questions our intimate beliefs, our invisible bonds and what makes a community.

L’événement Un sacre Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Coeur Essonne